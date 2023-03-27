Делегация региона участвует в первом слете «Большой перемены»

Слет проходит в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи с 26 по 29 марта. Здесь дан старт четвёртому сезону конкурса, сообщает Молодежный портал Зазуралья PROSPEKT45.

«Большая перемена» — всероссийский конкурс для школьников и студентов, в котором оцениваются soft skills (мягкие навыки). Участники создают проекты в одиночку и вместе с командой, а затем представляют их экспертам. Победители в категории 5-7 классов получают путешествие на поезде по всей России, в категории 8-9 классов – 200 тысяч рублей, 10 классов и студенты – миллион рублей. Грант можно использовать на своё усмотрение. Конкурс «Большая перемена» - флагманский проект Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

В составе зауральской делегации 6 школьников. Это победители предыдущих сезонов «Большой перемены»: Агния Байгозина, лицей №12 города Кургана, 9 класс, Агния Бухалко, Куртамышская СОШ №2, 10 класс, Дарья Давыдова, гимназия №9 города Шадринска, 9 класс, Татьяна Коробейникова, Варгашинская СОШ, 7 класс, Михаил Мальцев, гимназия №32 города Кургана/, 7 класс, Алла Менщикова, гимназия №30 города Кургана, 11 класс. Ребят сопровождают педагоги-наставники.

Участники посетят мотивационные дискуссии, мастер-классы и интерактивные лекции. Также для них организуют посещение планетариев, лабораторий «Сириуса», экскурсионные и концертные программы, интеллектуальный квиз, вечер талантов «Большой перемены». Гостями события станут руководители федеральных министерств и ведомств, главы госкорпораций, деятели культуры, искусства и медиа, олимпийские чемпионы, ректоры вузов, руководители детских общественных и образовательных проектов.

Педагоги-наставники примут участие в заседании научно-методического совета Российского движения детей и молодёжи и экспертного совета Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Старт четвёртому сезону Всероссийского конкурса «Большая перемена» будет дан 28 марта на Ледовой арене «Шайба». В торжественном открытии примут участие более 3 000 школьников, студентов, молодых предпринимателей и педагогов, помогающих им реализовывать проекты. На одной сцене с популярными исполнителями выступят участники «Большой перемены». Старт конкурса даст возможность начать проходить первые дистанционные этапы на сайте «Большой перемены». Участниками смогут стать студенты 1-4 курсов, которым предстоит пройти несколько этапов, включая очные в разных городах России.

Все самые интересные события «Марафона Первых» можно увидеть своими глазами – в прямых эфирах в группе ВК «Большая перемена».

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.