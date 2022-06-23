Делегация Совета Федерации высоко оценила масштабы работы курганского завода «Велфарм»

Сегодня с рабочим визитом в Курганскую область прибыл первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Яцкин.

Его сопровождают первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от нашего региона Елена Перминова и член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский. Курганский фармацевтический завод стал одним из первых объектов, которые посетила делегация.

Предприятие довольно молодое. Ему пять лет. После периода получения разрешений на выпуск продукции и обучения персонала, начиная с 2020 года, «Велфарм» работает непрерывно в три смены. Здесь трудится пятьсот пятнадцать сотрудников. Производится сто одиннадцать лекарственных препаратов, плюс две активные фармацевтические субстанции (АФС - любое вещество или смесь веществ, предназначенных для производства лекарственных средств).

«Чтобы понимать наши масштабы внутри страны назову две цифры. По выпуску препарата «Гепарин» в 2020 году мы обеспечили сорок процентов российского рынка, в 2021 году шестьдесят и более процентов, - подчеркнул генеральный директор компании «Велфарм» Анатолий Мосман. - Активную фармацевтическую субстанцию для производства аналога препарата «Де-Нол» мы можем производить в объёме до шестидесяти тонн в год, притом, что потребности российского рынка пятьдесят пять тонн».

У сенаторов возник вопрос - сколько налогов в бюджет платит предприятие и насколько это весомый вклад для региона.

«В Курганскую область мы платим более пятидесяти миллионов рублей. У нас есть письмо, подтверждающее, что мы хорошие налогоплательщики, - ответил Анатолий Мосман.

Для делегации провели экскурсию по производственным отделениям завода. Сенаторов интересовало многое. В частности, на оборудовании чьего производства работает «Велфарм».

«Оборудование китайское. Первый год после установки они обслуживали его по гарантийным обязательствам. Сейчас мы обучились делать это уже самостоятельно. Более того и запчасти сами изготавливаем на одном из предприятий Курганской области» - пояснил генеральный директор компании.

Зашёл разговор и о рынках сбыта. Пока курганский фармацевтический завод работает на поставку препаратов внутри страны. Есть планы выхода на Беларусь, Казахстан, Ирак.

«Если надо помогать в рамках парламентского сотрудничества, готовьте идеи, - предложил поддержку Андрей Яцкин. - У нас запланирована поездка во Вьетнам. Заявляйте свои предложения. О вас надо заявлять, чтобы вас знали», - подчеркнул сенатор.

Константин Сапунов. Фото пресс-служба губернатора Курганской области.