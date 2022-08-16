День географа в Кургане отметят большим концертом

На главной сцене Центрального парка культуры и отдыха в Кургане 19 августа состоится гала-концерт конкурса географической песни «Лейся, песня, на просторах».

Как рассказали в Курганском областном отделении Русского географического общества, ожидается выступление музыкальной студии «Интервал» (город Тюмень), а также ещё 15 коллективов и исполнителей – лауреатов конкурса из Кургана, Шадринска, Варгашинского района. Продолжительность концертной программы – три – три с половиной часа. Будут звучать географические песни про города, страны, моря, реки и океаны, путешествия и открытия.

Сайт администрации города сообщает, что концерт посвящён Дню географа, который отмечается в России 18 августа, а также предстоящему дню рождения Кургана, который горожане отпразднуют 20 августа.

Начало концерта в 18:00 часов.

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