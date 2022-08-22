День города Кургана увенчал концерт группы «Любэ»

Концерт хэдлайнера Дня города, группы «Любэ», был запланирован на половину девятого часа вечера. Но перед этим случилось что-то невообразимое. Это был не дождь и даже не ливень, а настоящий потоп! Будто разверзлись небеса, и на Курган хлынули хляби небесные!

Остаться сухим, даже если ты захватил из дома зонт, не было ни единого шанса. Дождь был косым, причем, как казалось, одновременно со всех сторон. В какую сторону зонт не наклоняй, все равно промокнешь.

- Как хорошо, что я взял с собой полиэтиленовый плащ-дождевик! Он много места в сумке не занимает, а в случае осадков здорово выручает, - сказал курганец, прятавшийся от ненастья под молодой березкой возле «Зауральского торгового дома».

Впрочем, мужчина признался, что ноги, как и все, промочил. По асфальту неслись такие потоки, что не спасала даже обувь с высокой подошвой. А кто пойдет на День города в резиновых сапогах?

Буйство стихии продолжалось не менее получаса. Конечно, публики на Троицкой площади поубавилось, однако незначительно. Причем те, кто живет неподалеку, сходили домой переодеться и вскоре вернулись обратно. Еще многие подошли к филармонии с других праздничных площадок в центре города.

Словом, курганцы проявили истинно уральский, стойкий характер! И были вознаграждены за это концертом группы, которая уже несколько десятилетий является одной из самых любимых в России.

- Мы вас поздравляем с Днем города! Замечательный праздник! Нам немножко погода подпортила историю, хотя не бывает плохой погоды. Может быть, это даже и к лучшему... Поехали! - начал выступление лидер «Любэ», Народный артист РФ Николай Расторгуев, который, как показал концерт, несмотря на свой 65-летний возраст, находится в прекрасной форме.

Группа исполнила хиты, знакомые всем: «Гитара семиструнная», «Конь», «Атас», «Ты неси меня, река», «За тебя, Родина-мать» и другие композиции. Зрители активно подпевали артистам, чем заслужили похвалу Николая Расторгуева. Он сказал, что иного и не ожидал от курганцев, с которыми познакомился три года назад — в 2019 году «Любэ» уже выступали на нашем Дне города.

- Ну что, Курган? Праздник понравился? - обратился к публике в конце концерта губернатор Курганской области Вадим Шумков и услышал в ответ многоголосое громкое «Да!». - Спасибо, мои родные! Спасибо вам! Спасибо! Сейчас — салют, потом — по домам. И берегите себя... За Родину, ребята! Спасибо вам!

Праздничный фейерверк начался под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». После своего выхода композиция стала мгновенно популярной, дополнительно сплотила народ и начала некоторыми считаться даже неофициальным гимном нашего государства. В сочетании с залпами салюта, подсознательно напоминающими о Дне Победы, она произвела впечатление величия и мощи России, ее верности непреложным человеческим ценностям.

P.S. По пути домой, в автобусе — кстати, работа общественного транспорта по договоренности городских властей с перевозчиками была продлена — кто-то затянул «Выходила на берег Катюша». Песню тут же подхватили один, два, три голоса, и совсем скоро ее пел весь салон.

Потом были еще «В лесу родилась ёлочка» и другие композиции. Курганцы улыбались друг другу, у незнакомых людей были открытые и доброжелательные лица. Они в очередной раз ощутили себя одним народом. Единым народом великой страны.

Николай Волков.

Фото группы Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».