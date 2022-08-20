День города познакомил курганцев с обычаями казаков и поразил силой мужчин

Во всех микрорайонах Кургана сегодня, 20 августа, с самого утра звучит музыка. Горожане празднуют 343-ий день рождения своей малой родины. Программа большая, яркая, интересная.

Открытие состоялось на Троицкой площади. Жителей областного центра поздравила глава города Елена Ситникова, которая отметила, что, несмотря на солидный возраст, Курган продолжает расцветать, хорошеть и молодеть.

Горожане пришли на день рождения довольные, в хорошем настроении и не стеснялись признаваться в любви родному краю.

«Планируем прийти на «Комиссара» вечером посмотреть, по набережной погулять и в ЦПКиО сходить. Я бы пожелал горожанам нашим веселья, счастья, хорошего настроения. За последнее время город очень поменялся. Стало красивее, уютнее, народ радостнее стал», - поделился впечатлениями житель города Сергей Гаврилов.

«Настроение прекрасное, погода радует, боялись, что будет дождик, но погода, как по заказу. Ребята – молодцы, такое красочное выступление! Мы не ожидали, что будет живое сопровождение. Очень понравился праздник. Погуляем всей семьёй», - отметила Нурдана Аяганова, мама одного из выступавших на открытии мальчишек … Она добавила, что город меняется и растёт на глазах. «Приятно, что кругом что-то строят, убирают. Хочется жить здесь и наблюдать за дальнейшей динамикой развития. Многое делаемся и для молодёжи, чтобы она с удовольствием здесь жила и трудилась на благо родного края», - сказала девушка.

«Площадь обошёл, везде всё понравилось: концерты, выставки, поздравления душевные. Я сам музыкант. Играю и на баяне, и на гармошке, и на балалайке. Много лет прожил здесь. Не только я считаю, но и за Курганом говорят о том, что город преображается во многом благодаря губернатору области и главе Кургана», - подчеркнул тюменец Александр Худяков.

В столице Зауралья в эту субботу открылись порядка 40 площадок. Каждая – со своей изюминкой. Рядом с филармонией расположились мастера-ремесленники с игрушками, украшениями, посудой, выполненными в разных техниках картинами. Рядом тир, вызвавший большой интерес у местных мальчишек и их пап. Буквально через перекрёсток в сторону центральной площади все желающие наслаждались выступлениям фокусников. Для тех, кто помладше, установили карусели и батуты. Здесь же торгуют выпечкой, сладостями и, конечно, воздушными шарами.

Жительница Кургана Наталья Найданова поделилась впечатлениями: «Настроение прекрасное, всё отлично. В выставке ремесленников около ста человек участвует, концерты, салют. Город расцветает, становится современнее, красочнее. Поздравляем курганцев с днём города, с днём рождения. Процветания нам и всей Курганской области».

На центральной площадке Городского сада проходит праздник казачьей культуры «Казачья станица». Песни, танцы, обряды, традиции. Все желающие могут угоститься чаем из самовара, прокатиться верхом на коне и сделать красивые фото.

Есаула Зауральского отдельского казачьего общества Оренбургского казачьего войска Александра Бутынцева с сыном Георгием мы встретили у кузнечной площадки. Он рассказал: «У меня деды были казаками и кузнецами. Уже деда нет и отца тоже. А рукотворные его кресты и памятники стоят. Казаки всегда были защитниками российской державы, с ними всегда был батюшка, который перед боем исповедовал, причащал. Ну и кузнецы были. Они помогали ковать, острить шашки. Здорово, что сегодня можно отвлечься от гаджетов, погулять, познакомиться с культурой и обычаями и даже самим попробовать что-то выковать».

Что касается спортивной части Дня города, то она тоже весьма насыщенная. Турнир по футболу, пляжному волейболу, тайскому боксу, самбо. Одной из самых захватывающих и зрелищных стала площадка силового экстрима по улице Куйбышева, где выбирают самого сильного человека. Участвуют шестеро атлетов. Каждое из упражнений – будь то фермерская прогулка, карусель Канана или контовка покрышки – предлагают попробовать выполнить и зрителям. Смельчаки находятся. Курганец Антон Косулин – один из них. «Пришли на праздник с семьёй. Издалека увидели, что крепкие ребята носят какие-то интересные штуки. Показалось, что это легко, захотелось попробовать. Прошёл пару кругов. Всё здорово, всем спорта, все молодцы! Вечером, конечно, на концерт «Любэ» пойдём. «Атас»!», - сказал парень. « В последние несколько лет город поменялся, кругом что-то стоится, делается много нужного и важного для людей. Губернатору большой респект!» - воскликнул Антон.

Вечерняя часть программы обещает быть яркой. Выступят музыканты из Тюмени, Челябинска, кумир 90-ых «Комиссар» и группа «Любэ». Завершится праздник в 22:00 часа фейерверком.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.