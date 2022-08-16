День города в Кургане: электроскрипки в сопровождении лазерного шоу

На Дне города Кургана, который пройдет в предстоящую субботу 20 августа, выступят многочисленные местные и давно полюбившиеся курганцам творческие коллективы. Помимо них поздравить соседей приедут артисты из других регионов. Об этом, выступая на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднованию, сообщила глава города Кургана Елена Ситникова.

- Любителям гитарной музыки мы предложим возможность послушать Музыкальную студию «Интервал» из города Тюмени. (Изначально студия была основана в Кургане, но позже переехала. – Прим. редакции). Еще одним подарком для горожан у нас станет скрипичное шоу «Life» (г. Челябинск). Уверена, это будет незабываемое концертное исполнение – девушки сыграют на электроскрипках в сопровождении лазерного шоу, - проанонсировала мероприятие Елена Ситникова.

Добавим, что оба коллектива выступят на главной праздничной площадке Дня города, которая расположится на Троицкой площади. «Интервал» начнет свой концерт в 15:40, а «Life» - в 19:15.

Там же, но несколько раньше, в 12:45, маленьких горожан, их родителей, бабушек и дедушек начнет развлекать тюменский Молодежный театр «Мимикрия». По словам Елены Ситниковой, он уже приезжал в Курган и очень понравился нашим жителям.

Николай Волков.

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