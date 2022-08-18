День города в Кургане: зрелищ и хлеба!

На Дне города курганцы смогут не только порадовать глаз красочными представлениями или усладить слух мелодичной музыкой и пением, но и утолить голод телесный. Об этом «Новому миру» рассказала глава Кургана Елена Ситникова.

- Предприятие «Велес», фирма «Зауральские напитки», наши рестораторы, комбинаты питания, фермеры, которые приедут из районов области, организуют уличную торговлю продуктами питания. Она будет вестись на Троицкой площади, где расположится главная концертная площадка, в Городском саду, в Центральном парке культуры и отдыха, на набережной реки Тобол и в других местах празднования, - сообщила глава города.

При этом Елена Ситникова обрадовала курганцев: на Дне города будет вестись продажа шашлыков. Мясное блюдо, издавна полюбившееся публике и сопровождавшее в прежние времена все народные гуляния, в этом году отсутствовало на Дне Победы – тогда, как вы помните, в регионе бушевали природные пожары, и разведение открытого огня даже в черте города было запрещено.

- Вдоль всех концертных площадок у нас будет организована праздничная торговля, поэтому все смогут попробовать блюда на свой вкус, - заинтриговала курганцев глава города.

Николай Волков.