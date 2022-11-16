День матери в Кургане будут отмечать всю неделю

В честь праздника пройдут конкурсы, концертные программы, мастер-классы.

Традиционно День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. В этом году семейный праздник отмечается 27 ноября. Для каждого мама является самым близким и важным человеком. Символами праздника являются плюшевый медведь и незабудка – по народным поверьям цветок обладает волшебной силой возвращать память людям, забывшим своих родных.

Глава Кургана и администрация города поздравляют курганцев с наступающим Днём матери и приглашают к участию в праздничных мероприятиях. В библиотеках пройдут мастер-классы, творческие конкурсы рисунков и стихов, концертные и игровые программы, творческие встречи и многое другое. Так, библиотека имени Ф. Достоевского приглашает гостей в музыкально-поэтическую гостиную.

В центральной городской библиотеке имени В. Маяковского организуют информационно-познавательную программу с участием специалиста Курганского центра социальной помощи семье и детям. Модельная детская библиотека имени Н. Островского совместно с Курганским региональным отделением «Союза женщин России» организуют III городской онлайн-фестиваль поздравлений «Любимой мамуле». Лучшие поздравления будут вознаграждены.

Центр культуры и досуга «Спутник» вместе с городским Советом ветеранов организуют концерт для старшего поколения. «Современник» до 23 ноября проводит онлайн-конкурс детского рисунка «Цветы для мамы» в соцсети «ВКонтакте». А 20 ноября в библиотеке имени В.Шукшина пройдёт семейная игра «Мамы в любимых сказках».

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте администрации города Кургана.

Фото Николая Пушилина.

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