День молодёжи курганцы отметят с размахом

В ЦПКиО города Кургана 2 июля жителей и гостей областного центра ждёт большой городской праздник «День молодёжи». Программа начнётся в 14:00 часов. Как говорят организаторы, продлится до 22:00 часов.

В каждом муниципальном образовании Курганской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, такие как молодёжные фестивали, фитнес-площадки и спортивные зоны, музыкальные вечера и арт-мастерские, конкурсы, кибертурниры, увлекательные квесты, награждения и многое другое, сообщили в пресс-службе управления культуры.

27 июня горожан приглашают посетить Библиотеку имени Шолохова по улице К. Мяготина, 119а. Здесь пройдёт музыкальная программа «Эх, молодёжь!». С 15:00-17:00 часов в КЦ «Курган» будет радиоконцерт «Марш молодых». В 16:00 часов в ЦКиД «Современник» пройдёт акция «Молодое поколение». В 18:00 часов на открытой площадке ГДК имени Горького состоится «Квартирник» для молодёжи.

Фото Василия Малухина.

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