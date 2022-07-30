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«День поля «Кургансемена-2022» начнет работу 2 августа

Мероприятие пройдет на опытных полях в селе Садовое.

30 июля, 2022 - 09:30

Научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» приглашает всех заинтересованных лиц посетить «День поля «Кургансемена-2022».

Мероприятие будет  проходить 2 и 3 августа состоится на опытных полях в селе Садовое Кетовского района. В нем примут участие более 300 руководителей и специалистов сельхозпредприятий из Курганской, Челябинской, Свердловской областей, Алтайского края, Республик - Башкортостан, Татарстан и Республики Казахстан.

Главным станет показ демонстрационного «музея» под открытым небом, где будут продемонстрированы сорта сельскохозяйственных культур из многих регионов России и Ближнего зарубежья. Специалисты познакомят гостей с процессом производства качественных семян.

«Для Курганской области – это актуальное и уникальное событие. Посев семенами районированных сортов — это наименее затратный способ получения стабильных и высоких урожаев. Такие мероприятия сегодня приобретают особую значимость на фоне санкций. Нашей стране необходимо развивать отечественную селекцию и семеноводство, чтобы обеспечить полное импортозамещение и продовольственную безопасность России», - сообщил директор  Департамента АПК Курганской области  Павел Кощеев.

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30 июля, 2022 - 09:30

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