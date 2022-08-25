«День сырка» пройдёт в Кургане в первую субботу осени

На этот раз любителей отведать курганской рыбки ждут в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана. Пиршественные угощения начнутся с одиннадцати часов по местному времени. Как сообщили на пресс-конференции, прошедшей в администрации города, фестиваль за годы своего существования стал популярным событийным мероприятием, привлекающим туристов из других регионов,

«Подготовку к следующему Дню сырка мы начинаем сразу же после проведения предыдущего фестиваля: анализируем, что хорошо получилось, а что можно улучшить, - говорит одна из организаторов, директор Библиотечной информационной системы города Кургана Людмила Дорофеева. - В этом году к фестивалю у нас новый подход – это не просто праздник, а своего рода смотр, подведение итогов нескольких городских конкурсов»

Темы конкурсов самые разнообразные - на лучшее рыбное блюдо для рестораторов, «Курганская донка» по рыбной ловле, семейный конкурс костюмов, связанный с темой фестиваля и многие другие.

Дата фестиваля не случайна. Именно в сентябре рыболоведческие хозяйства добывают промысловым способом из зарыбленных озёр эту рыбку из рода сиговых, также известную как пелядь.

Как говорят организаторы фестиваля, на праздник, шеф-повара ресторанов города приготовят около двухсот килограммов сырка, блюда из рыбы, в том числе пирог с сырком по-кургански и пять тысяч порций зауральской ухи. Одним из зрелищных кулинарных событий будет жарка рыбы на большой сковороде – «BigWok-сырок». А тем, кто любит готовить, шеф-повары проведут гастрономические мастер-классы. На ярмарочных рядах будет представлена вяленая, копченая, жареная рыба и другая продукция курганских производителей.

Не только угощениями будет богат фестиваль. Для гостей подготовлены концертная и развлекательная программа, дефиле тематических костюмов, розыгрыши призов, сувенирные лавки и «рыбные» фотозоны. Для любителей рыбной ловли на набережной Тобола пройдёт второй чемпионат города Кургана по рыболовному спорту «Курганская донка». Для детей – отдельная программа. И впервые фестиваль завершится праздничным парковым салютом .

Стоит отметить, что курганский гастрономический фестиваль «День сырка» стартовал в 2019 году. Он считается визитной карточкой города и теперь известен широко за пределами нашего региона. В 2019 и 2021 годах фестиваль завоевал бронзу в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма», а сам курганский сырок с 2019 года «обитает» на «Вкусной карте России».

По информации БИС г. Кургана.