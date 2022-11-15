Депутат городской Думы Романович считает, что отходам можно дать вторую жизнь

15 ноября – Всемирный день вторичной переработки. Депутат Курганской городской Думы,координатор благотворительного фонда «ДаДобро»Анастасия Романович обратилась к жителям областного центра на своей странице «Вконтакте» с призывом рационально относиться к бытовым отходам: многое из того, что мы привыкли отправлять на свалку, можно переработать. Это позволит сократить количество отходов на полигонах и сэкономить ресурсы. Романович уверена, что свой вклад в решение проблемы может внести каждый из нас. Например, собирать макулатуру, пластик, металл, батарейки.

«Отработанные батарейки - это опасные отходы, - полагает депутат. - Они заражают землю тяжелыми металлами. Пожалуйста, не выбрасывайте их с обычным мусором. Сдать их можно в специальный контейнер в центральной городской библиотеке имени Маяковского или в библиотеке имени Потанина. А еще их принимают в сетевых магазинах бытовой техники, некоторых продуктовых сетях», - написала депутат.Назвала и другие адреса. Так, на Пригородном вокзале установлена коробка «Добрые крышечки», куда можно отнести крышки от пластиковых бутылок. Вырученные от сдачи на переработку средства идут на благотворительность.

Анастасия Романович сообщила о деятельности курганского движения «РаСбор»: «Ребята недавно возобновили свои акции — они принимают практически все, что можно переработать. Ближайший сбор будет на этой неделе, 19 ноября, в Заозерном». И добавила, что информацию о проведении акций, о том, какие отходы принимаются и как их правильно подготовить, можно найти в группе.

Фото со страницы Анастасии Романович в соцсети «Вконтакте».

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