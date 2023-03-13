Депутат Госдумы Александр Ильтяков помог зауральцам в решении проблем

В общественной приемной партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы, Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков в рамках региональной недели провел прием граждан.

Жительница Кургана Любовь пожаловалась на коммунальные проблемы от лица всех жителей дома №25 по ул. Красина. По ее словам, управляющая компания не только не решает вопрос, но и не желает взаимодействовать с жильцами.

«Мы свяжемся с городскими властями, выйдем на эту управляющую компанию, организуем встречу. К сожалению, пути решения здесь состоят в том, чтобы поправить чиновника или какую-то организацию, которые не слышат население. Это равнодушие приходится ломать. Граждане приходят, когда уже накипело», – комментирует единоросс.

У дочери обратившегося диагностировали заболевание внутренних органов с последующем удалением. Прямо на месте Александр Ильтяков организовал для мужчины прием в департаменте здравоохранения Курганской области, а также позвонил знакомому врачу в соседний регион и договорился о консультации.

Всего на прием к Александру Ильтякову обратились 20 человек. Отметим, личные приемы парламентарий проводит на регулярной основе.

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