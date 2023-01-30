Депутат Госдумы Сергей Лисовский предостерег европейцев от употребления муки из червей

Употребление муки из сверчков и личинок червей, которое планируют начать европейцы, ни к чему хорошему не приведет. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Еврокомиссия дала разрешение на поставки муки из сверчков и личинок мучного бурого хрущака (мучного червя). Ее будут использовать при изготовлении хлебобулочных изделий, пива, шоколада и заменителя мяса для вегетарианцев. Подобным образом европейцы собираются компенсировать нехватку белковой пищи, которая может возникнуть после отказа от российских продуктов питания. Депутат Госдумы считает этот шаг неосмотрительным и опасным для здоровья.

«В Европе, в мире глобализация настолько серьёзная, там уже интересы людей вообще не учитываются. У них не хватает территории, и они понимают, что будут зависимы от нас. И им хочется обеспечить себя белком, чтобы от нас не зависеть. Я не биолог, не диетолог, но как потребитель вижу, что это разное. И это будет угнетать нашу биологическую систему, которую создала эволюция в течение миллионов лет. Ни к чему хорошему это точно не приведёт», - предостерег Сергей Лисовский.

Сообщение о прошедшем радиоэфире депутат Госдумы разместил в своем телеграм-канале, где уже появились комментарии россиян.

«Ну, если им очень хочется, то пускай едят, конечно))) Главное не потравиться)) А мы уж как-нибудь на курочке, свининке и говядинке будем жить», - написал подписчик телеграм-канала Николай.

«Мы – то, что мы едим. Поэтому пускай едят жуков и червей и сами становятся такими. А мы их – каблуком! Никита Сергеевич Хрущев показал, какое грозное оружие в руках русского человека ботинок)))», - отреагировал еще один подписчик канала курганского политика.

Николай Волков.

Фото сайта meat-expert.ru.