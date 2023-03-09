Депутат Кафеев отдал новый квадрокоптер для участников СВО из Курганской области

Заместитель председателя Курганской областной Думы Евгений Кафеев приобрел высокотехнологичное оборудование для участников специальной военной операции на Украине.

Пять ноутбуков со специальной подсветкой для работы с картографическими документами в ночное время и квадрокоптер областной депутат от Кетовского округа передал 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригаде, сообщает пресс-служба облдумы.

При этом народный избранник высказал предположение, что приобретенная техника поможет российским военным успешно выполнять поставленные командованием задачи.

Ранее мы сообщали, что областной депутат от Шадринска Валерий Порубов стал спонсором курганскую команды КВН «Джентльмены удача», которая впервые в истории Курганской области смогла попасть в четвертьфинал игр Клуба веселых и находчивых.

Фото Курганской областной Думы.

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