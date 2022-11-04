Депутат Курганской гордумы Наталья Сёмина: «Все народы России – едины»

Государственный праздник День народного единства означает, что все народы, проживающие на территории огромной России, едины. Об этом сегодня, 4 ноября, «Новому миру» заявила депутат Курганской городской Думы многих созывов Наталья Сёмина.

- Россия – многонациональное государство. На ее территории проживают представители порядка 200 народностей. Но за всю нашу многовековую историю у нас не было разногласий. Между собой мы даже не делим себя на национальности, потому что все мы – жители единой и великой России. И я уверена, что так всегда будет, - убеждена народная избранница.

Ее слова прозвучали в Курганской областной филармонии, где в эти минуты проходит благотворительный концерт «Отчизны доблестным сынам посвящается». Он приурочен к государственному празднику День народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

В концерте принимают участие артисты филармонии: солисты Павел Табаков, Павел Базанов, Зауральское трио баянистов, ансамбль русских народных инструментов «Царево Городище», фольклорный ансамбль «Цветень», Зауральский симфонический оркестр и многие другие.

Они исполняют народные песни и музыку, которая поднимала боевой дух наших солдат и россиян в разные времена.

Средства, собранные в ходе благотворительного концерта, будут направлены на поддержку мобилизованных зауральцев и членов их семей.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.