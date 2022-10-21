Депутат Курганской облдумы Владимир Казаков поздравил со 100-летним юбилеем жительницу села Лихачи

В селе Лихачи Варгашинского округа в местном клубе торжественно отметили100-летний юбилейучастницы Великой Отечественной войны, ветерана труда Ефросиньи Васильевны Плотниковой.

Ранее «Новый мир» в своей публикации сообщал, что Ефросинья Плотникова родилась в селе Лихачи 18 октября 1922 года. В 1942 году была призвана для прохождения военной службы в Красную армию, а в 1945-м встречала Победу в Берлине. После демобилизации Ефросинья Васильевна поступила в сельскохозяйственный институт на специальность ученый-агроном. Большую часть своей жизни юбилярша прожила в селе Лихачи, продолжала работать в сельском хозяйстве. Последние 20 лет до пенсии трудилась экономистом в совхозе «Чапаевский».

Поздравить землячку в Лихачи приехал депутат Курганской областной Думы Владимир Казаков, избранный в зауральский парламент жителями Белозерского, Варгашинского и Шатровского муниципальных округов.

- Посмотрите, какой жизненный путь прошла эта женщина. В двадцатилетнем возрасте была призвана на войну, военными дорогами дошла до Берлина. Вернулась на свою малую родину, где трудилась в сельском хозяйстве. А еще Ефросинья Васильевна очень дисциплинированный и целеустремленный человек. Такие люди являются примером для нас, опираясь на их жизненный опыт, мы имеем полное право сказать, что гордимся ими. Сейчас в Варгашинском округе живут и здравствуют пять участников Великой Отечественной воны, трое мужчин и две фронтовички – это Ефросинья Васильевна Плотникова и Александра Александровна Никитина, - отметил Владимир Казаков.

Школьники Лихачевской школы также не забывают ветерана, оказывают ей помощь по уборке дворовой территории.

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