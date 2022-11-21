Депутата Курганской облдумы наградили премией имени Т.С. Мальцева

Депутат Курганской областной Думы Фёдор Ярославцев получил премию имени Т.С. Мальцева за 2022 год в номинации «Инвесторы сельскохозяйственного производства, зарегистрированные на территории Курганской области».

Премия присуждается за достижение наивысших показателей в сфере сельскохозяйственного производства. Инвесторы поощряются за высокую эффективность использования пашни, расширение посевных площадей сельскохозяйственных культур; внедрение в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий, новой современной техники; регулярное вложение инвестиций в с/х производство Курганской области в течение не менее 5 лет.

Фёдор Ярославцев руководит ООО «Крестьянское хозяйство Барабинское» Далматовского муниципального округа. Депутат награждён Почётными грамотами, а также премией губернатора Курганской области «За лучшее ведение отрасли животноводства». Фёдор Ярославцев также возглавляет в областной думе комитет по законодательству и государственному строительству, является членом комитета по социальной политике.

Фото пресс-службы Курганской областной Думы.