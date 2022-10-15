Депутаты Курганской областной думы массово выехали в санаторий

Санаторий "Озеро Медвежье", расположенный в Петуховском муниципальном округе, стал местом паломничества курганских депутатов. Они приехали, чтобы высадить здесь парк.

Работали не только народные избранники, но и сотрудники санатория, отдыхающие и местные школьники: благоустраивали парковую зону, высадили новую липовую аллею.

Легендарный парк санатория, который раскинулся на 27 га, в 1937 году заложил ленинградский репрессированный садовод-оформитель Александр Макиевский. В парке была высажена растительность близлежащих островов: сосна, карагач, липа, береза, яблони-ранет, акация, сирень, шиповник и кустарниковая вишня.

Однако санаторию почти 90 лет, и в последние 30 лет он постепенно деградировал. Никаких инвестиций ни со стороны частного бизнеса, ни со стороны регионального правительства не поступало. Ситуация изменилась в 2019 году с избранием на пост губернатора Вадима Шумкова. «Озеро Медвежье» стало одним из тех проектов, которые губернатор курирует лично. В этом году проведена модернизация корпусов, открыта новая столовая. Теперь настала очередь благоустройства территории. Работы здесь хватит не на один год.

Высадка новых деревьев стала возможна возможно благодаря депутатам Курганской областной Думы Владимиру Алейникову и Олегу Логинову, представляющих интересы жителей Макушинского, Мокроусовского, Частоозерского и Петуховского муниципальных округов!

Депутаты взяли на себя все расходы по организации работ. С помощью лесников-специалистов была распланирована и вспахана площадка под аллею, депутаты приобрели 300 сеянцев сосны и 44 пятилетних саженцев лип. На новой аллее планируется разместить информационные стенды об истории как самого санатория, так и его парка

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