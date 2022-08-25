Депутаты областной Думы контролируют ремонт школ в Мишкинском округа

Депутаты Курганской областной Думы фракции «Единая Россия» Владимир Сажин и Вадим Шумков провели совместный прием избирателей, а затем вместе с главой Мишкинского округа Денисом Мамонтовым посетили общеобразовательные средние школы, в рабочем поселке Мишкино и селе Восход, в которых идут масштабные ремонтные работы. В рамках исполнения народной программы партии «Единая Россия» депутаты оценили качество и объем проведенных работ.

В Мишкинской средней школе обновлен пол в кабинетах 1 этажа, выложен плиткой пол пищеблока, проведен ремонт входных групп, полным ходом идет установка нового школьного оборудования. Исполняющий обязанности директора Мишкинской школы Елена Капралова рассказала народным избранникам о проведенном ремонте и полученном оборудовании.

В Восходской школе заменены двери в классах, входной группы, положена плитка в коридорах на двух этажах, в школьной столовой, на пищеблоке, заменена сантехника в туалетных комнатах, проведены работы по ремонту канализации и системы водоснабжения, заменена мебель в школьной столовой и классных комнатах. Также полным ходом идут работы по монтажу и установке оборудования средств обучения и оснащения, закупленных в рамках программы.

Депутатов заверили, что к 1 сентября все работы в школах будут завершены.

«Замечательно, что школы в районных центрах и в селах преображаются. Теперь школьники будут заниматься в новых, комфортных условиях, а значит, и качество полученных знаний повысится. Нам необходимо достичь такого уровня, когда школы не зависимо от места расположения, от элитной гимназии в областном центре до сельской основной школы будут приведены к единому школьному стандарту», - заявил Вадим Шумков.

По информации курганского регионального отделения "Единой России".