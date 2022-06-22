Деревенские семьи из Зауралья поборются за звание «Властелинов села»

Они поднимают глубинку, создают в сёлах спортивные площадки, дают вторую жизнь заброшенным зданиям, открывают молодёжные центры и запускают культурные проекты. Это молодёжь, которая осталась жить в деревне и любит свою малую Родину. Для такой активной и творческой молодёжи «Российский союз сельской молодёжи» при поддержке Фонда культурных инициатив проводит конкурс «Властелин села».

- К участию приглашаются молодые семьи с детьми, постоянно проживающие в сельском населённом пункте, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до 35 лет, а также осуществляющий трудовую деятельность в сельской местности в сфере общественного или личного труда, - объясняют авторы проекта «АРТвСело».

Выпускающий редактор портала «Открытые НКО» Наталья Тарасенко отметила, что конкурс поможет приобщить молодёжь к национальным традициям народов России, привлечь внимание общества к важности сохранения культурного наследия сельских территорий. Организаторы ждут участников, готовых на своем примере показать, что любой человек может сам делать жизнь своего села лучше.

Конкурс проходит в два этапа. Первый – прием заявок. До 30 июня нужно отправить на суд жюри анкету с портфолио на каждого члена семьи, творческое эссе «Изба детьми весела», а также видеоролик о семейных традициях, быте и увлечениях. До 31 июля назовут имена финалистов, тех, кто отправится на главные испытания конкурса в Республику Мордовия, где с 18 по 21 августа пройдет Фестиваль традиций народов России.

Выпускающий редактор портала «Открытые НКО» Наталья Тарасенко сообщила, что финалистов ждут специальные конкурсные испытания: «Креативная семья», «Национальный костюм», «Семейный пикник», интеллектуальные, спортивные состязания и другие. Победителем становится семья, набравшая наибольшую сумму баллов за все конкурсные испытания.

Семьи, которые станут «Властелинами села», помимо дипломов и подарков, получат путёвку на форум сельской молодёжи в Республике Беларусь. Путешествие, включая проезд, питание и проживание, победителям оплатят организаторы конкурса, сообщает портал «Открытые НКО».

Фото: Российский союз сельской молодёжи.

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