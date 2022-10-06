Деревянные карты мира курганского предпринимателя продаются по всей России

Предприниматель Игорь Спирин вот уже полтора года занимается лазерной резкой. Для этого он приобрел станок с ЧПУ, который настроил самостоятельно.

«Начинал с цветочных магазинов, различные сувениры и корзины, ящички. Я и сейчас этим занимаюсь, то есть помимо карт делаю сувенирную продукцию для упаковочных и цветочных магазинов. И другие различные заказы, какие-то корпоративные подарочные коробки и индивидуальные, с логотипами. Потом увидел в интернете, что продают такие карты, стало интересно, как их делают, посмотрел, изучил этот вопрос и решил, что интересно попробовать», - рассказал предприниматель.

Игорь освоил и это новое направление — изготовление карт мира из дерева. Нашел макеты карт и изучил технологию изготовления. На изготовление первой карты у него ушел месяц. Но сейчас он уже профессионал своего дела. «В среднем, на карту уходит от четырёх до шести часов рабочего времени - в зависимости от размера, сложности, если есть какие-то индивидуальные правки, то есть что-то добавить, что-то убавить, что-то выделить. Тогда это может занять больше времени», - поделился подробностями изготовления предприниматель.

Игорь не зависит от импортных поставщиков, ведь все делается из местных материалов: «Сырье — это оргстекло и фанера, которая изготавливается в Челябинске. Как правило, беру там».

Недавнее изменение политической карты мира потребовало актуальной корректировки как новых, так и старых изделий. И с этим Игорь справился также быстро. «Изменение макета заняло не так уж много времени, часа полтора-два, чтобы все это подправить. Новые карты идут уже, естественно, с новыми областями, а на старых, уже готовых, приходится эти запчасти менять на новые и переделывать. Звонят, спрашивают, можно ли новые регионы как-то сделать так, чтобы это все было аккуратно и красиво, чтобы их можно было разместить на данных картах, которые уже приобрели», - рассказал Игорь Спирин.

Продукцию Игоря приобретают покупатели со всей России, заказывают через интернет. В планах расширение производства и разработка новой продукции.

Василий Малухин. Фото автора.

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