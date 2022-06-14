Дети из Луганской народной республики приехали на отдых в Шадринский район

25 учащихся Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» 6 июня приехали на отдых в Курганскую область. В пути провели два дня.

- Некоторые вообще первый раз на поезде едут, поэтому очень-очень понравилось. Впечатлений масса, они все волнуются. Знают, что будет здорово,настроенызаиметь здесь побольше друзей, - прокомментировала преподаватель Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» Татьяна Сметанина.

На железнодорожном вокзале гостей встретили представители правительства региона, а также волонтёры с яркими плакатами, воздушными шарами. Губернатор Вадим Шумков лично поприветствовал мальчишек и девчонок, спросил, как добрались, как настроение, поинтересовался, чем увлекаются ребята, как обстановка дома, пригласил на один из крупнейших в УрФО фестивалей славянской и казачьей культуры «Русское поле».

Глава региона рассказал, что наша область оказывает большую помощь ЛНР и ДНР, отправлено уже 200 с лишним тонн гуманитарного груза.

- Помогаем и финансово. У нас регион не такой большой и богатый. Чем можем, помогаем и детям, и семьям. Ребятам сейчас важно отдохнуть от того напряжения, в котором они находятся постоянно.Я полагаю, что Курганская область должна этот отдых организовать. Я спрашивал у детей, родители их служат, воюют, по-русски говоря, - рассказал губернатор.

Ближайшие 10 дней ребята из ЛНР проведут в лагере «Салют» Шадринского района. Приезд детей организовали в рамках соглашения между правительством Луганской народной республики, Министерством просвещения и Шадринским государственным педагогическим университетом.

- Все педагогические вузы РФ в это лето примут участие в образовательной и оздоровительной программе с детьми ЛНР и ДНР. Мы одни из первых, а точнее Кургансчкая область стала вторым регионом, куда дети уже приехали. Программа подготовлена интересная. Будут работать лучшие студенты и преподаватели Шадринскогопедуниверситета. Детям обязательно понравится. Если будут какие-то пожелания, думаю, подкорректируем. Очень хотим, чтобы такая дружба у нас завязалась, - отметил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Глава региона Вадим Шумков написал в своём телеграм-канале, что ребята с с одной стороны не по возрасту сдержанные – видимо, сказывается обстановка по месту жительства, с другой – открытые и жизнерадостные.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.

25 учащихся Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» 6 июня приехали на отдых в Курганскую область. В пути провели два дня.

- Некоторые вообще первый раз на поезде едут, поэтому очень-очень понравилось. Впечатлений масса, они все волнуются. Знают, что будет здорово,настроенызаиметь здесь побольше друзей, - прокомментировала преподаватель Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» Татьяна Сметанина.

На железнодорожном вокзале гостей встретили представители правительства региона, а также волонтёры с яркими плакатами, воздушными шарами. Губернатор Вадим Шумков лично поприветствовал мальчишек и девчонок, спросил, как добрались, как настроение, поинтересовался, чем увлекаются ребята, как обстановка дома, пригласил на один из крупнейших в УрФО фестивалей славянской и казачьей культуры «Русское поле».

Глава региона рассказал, что наша область оказывает большую помощь ЛНР и ДНР, отправлено уже 200 с лишним тонн гуманитарного груза.

- Помогаем и финансово. У нас регион не такой большой и богатый. Чем можем, помогаем и детям, и семьям. Ребятам сейчас важно отдохнуть от того напряжения, в котором они находятся постоянно.Я полагаю, что Курганская область должна этот отдых организовать. Я спрашивал у детей, родители их служат, воюют, по-русски говоря, - рассказал губернатор.

Ближайшие 10 дней ребята из ЛНР проведут в лагере «Салют» Шадринского района. Приезд детей организовали в рамках соглашения между правительством Луганской народной республики, Министерством просвещения и Шадринским государственным педагогическим университетом.

- Все педагогические вузы РФ в это лето примут участие в образовательной и оздоровительной программе с детьми ЛНР и ДНР. Мы одни из первых, а точнее Кургансчкая область стала вторым регионом, куда дети уже приехали. Программа подготовлена интересная. Будут работать лучшие студенты и преподаватели Шадринскогопедуниверситета. Детям обязательно понравится. Если будут какие-то пожелания, думаю, подкорректируем. Очень хотим, чтобы такая дружба у нас завязалась, - отметил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Глава региона Вадим Шумков написал в своём телеграм-канале, что ребята с с одной стороны не по возрасту сдержанные – видимо, сказывается обстановка по месту жительства, с другой – открытые и жизнерадостные.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.