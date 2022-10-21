Дети из рабочего посёлка Лебяжье отправляют солдатам рисунки с природой родного края

Несколько объединений Лебяжьевского центра дополнительного образования присоединились к акции «Письмо солдату». Воспитанники объединений «Лучик» и «Лучик +» нарисовали картины с трогательными подписями. Помогла им в этом педагог Валентина Галактионова.

Ребята из объединения «Волшебный клубок» с педагогом Светланой Терентьевой написали письма российским солдатам, которые в это время выполняют свой долг – защищают Родину, участвуют в специальной военной операции. Дети пожелали бойцам здоровья, сил, мужества и скорейшего возвращения домой.

Учащиеся объединения «Родничок» нарисовали природу родного края и написали несколько строк солдатам в специальных письмах – треугольниках: так делали солдаты во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает Лебяжьевский центр дополнительного образования, все письма, рисунки и открытки будут переданы в отдел образования, а затем адресатам. Эти письма будут греть душу землякам, а в Лебяжье их будут ждать живыми и здоровыми.

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