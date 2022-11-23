Дети Кургана передали свои послания российским воинам, защищающим Херсонщину

«Если солдата ждут, значит он вернется» — дети города Кургана передали свои послания русским военным в обстреливаемую врагом Голую Пристань», - пишет известный телеграм-канал Ридовка (Readovka).

По информации телеграм-канала, курортный городок Голая Пристань на Херсонщине продолжает терпеть обстрелы ВСУ с правого берега Днепра, обстановка остается напряженной.

«Особенно в этой обстановке защитники рубежей нуждаются в поддержке и душевном тепле. Его бойцы, работающие в этом районе, получили в виде конвертиков из далекого Кургана, подписанных детским почерком. Ребятишки с Урала отправили солдатам свои рисунки, письма, не забыв вложить в конверт и маленькие шоколадки. Однако больше всего бойцам поднимает настроение не шоколад, а незатейливые, но искренние письма, где дети желают своим защитникам вернуться домой с победой. После этих писем бойцам становится куда легче на душе, и, кажется, появляется больше сил противостоять врагу», - пишет корреспондент мессенджера.