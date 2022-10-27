Новый мир
Курган -3o
Курс ЦБ:$61,3561,57
16+
Версия для слабовидящих

Дети мобилизованных курганцев получат пригласительные билеты на новогодние представления

Дворцы культуры уже работают над созданиями сценариев.

27 октября, 2022 - 18:09

Во дворцах культуры и культурных центрах Кургана пройдут новогодние сказки и представления.

По словам главы города Елены Ситниковойна них обязательно пригласят ребят из семей мобилизованных курганцев«Каждый из них получит пригласительный билет, по которому сможет бесплатно посмотреть новогодние представления», - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Напомним, в этом году бюджетные деньги решили не тратить на новые фигуры и гирлянды, центральную площадь и городские площадки украсят за счёт внебюджетных средств и тех ресурсов, которые уже имеются«Сейчас проводим ревизию гирлянд и освещения», - уточнила Елена Ситникова.

По словам губернатора Вадима Щумкова, средства, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных. 

Фото Николая Пушилина.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

27 октября, 2022 - 18:09

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество