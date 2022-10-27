Дети мобилизованных курганцев получат пригласительные билеты на новогодние представления

Во дворцах культуры и культурных центрах Кургана пройдут новогодние сказки и представления.

По словам главы города Елены Ситниковой, на них обязательно пригласят ребят из семей мобилизованных курганцев. «Каждый из них получит пригласительный билет, по которому сможет бесплатно посмотреть новогодние представления», - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Напомним, в этом году бюджетные деньги решили не тратить на новые фигуры и гирлянды, центральную площадь и городские площадки украсят за счёт внебюджетных средств и тех ресурсов, которые уже имеются. «Сейчас проводим ревизию гирлянд и освещения», - уточнила Елена Ситникова.

По словам губернатора Вадима Щумкова, средства, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных.

Фото Николая Пушилина.

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