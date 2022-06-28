Дети рабочих КМЗ будут учиться на заводе

Профориентационную программу «Стартер» запустили на КМЗ для детей сотрудников предприятия. До начала учебного года ребята в возрасте от 13 до 15 лет будут «учиться» на заводе.

Школьникипобывают в управлении главного технолога, на заводе сварных конструкций ина производстве гражданской продукции, а также в других подразделениях. Им не только покажут, как работает конкретный участок инженерно-технической и производственной цепочки, но и расскажут о востребованных здесь профессиях. Кроме того, ребятасмогут пообщаться и задать вопросыв формате «диалог на равных»тем, кто совсем недавно пришел на предприятие и уже добился успехов.

Чтобы подростки почувствовали себя частью заводского коллектива, познакомились между собой, союз молодёжи Курганмашзавода планирует вовлечь их в культурно-массовые и командообразующие мероприятия.

Начало программе «Стартер» было положено 17 июня на встрече с подростками и их родителями в актовом зале заводоуправления. Школьникам рассказали о Курганмашзаводе и продукции предприятия, а также об этапах проведения профориентационной программы. Примечательно, что дети уже знакомы с продукцией – наслышаны от родителей – а значит, пришли осознанно, есть интерес и здоровое любопытство не только к продукции но и к тому, как она создается. Именно это и стало ключевым моментом в организации программы для этих ребят. Каждому участнику вручены брендовые тетради активности с символикой Курганмашзавода, где ребята могут делать пометки, вносить стикеры за победы в конкурсах, интересные вопросы и участие в экскурсиях. Активные участники проекта станут обладателями ценных призов.

Пресс-служба ПАО «Курганмашзавод» сообщает, что первый «урок» прошел в агрегатном производстве 23 июня, где подростки побывали с ознакомительной экскурсией и увидели, как собирают снегоболотоходы ТМ-140 и коммунально-строительные машины МКСМ – гражданскую продукцию Курганмашзавода. Встречи планируется проводить каждую неделю до конца лета.

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