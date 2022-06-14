Дети работников Курганмашзавода написали письма солдатам

Более 60-ти писем отправится с Курганмашзавода (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) участникам спецоперации на Украине.

В посланиях ребята в возрасте от 3 до 15 лет рассказали о себе и своих достижениях, поблагодарили военнослужащих за их ратный труд во имя мира, написали, что гордятся ими и нашей сильной Российской армией. В каждом письме – искренняя детская забота: «вернись домой», «будь здоров», «тебя ждут».

Родители-заводчане понимают, как важна поддержка тем, кто находится вдали от дома, в стрессовой ситуации, рискует жизнью, исполняя свой воинский долг. Папы и мамы, работающие на Курганмашзаводе, постарались донести это до детей. Так родились красочные рисунки, короткие и длинные письма, пусть не всегда ровным и сформировавшимся почерком. Но от чистого сердца.

«Мы присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату», потому что это важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения. В этом выражается и гражданская позиция родителей, которые трудятся на оборонном предприятии», – сказал исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

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