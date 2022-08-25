Дети с освобожденных территорий Украины получат деньги на подготовку к школе

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей школьникам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Деньги перечислят одному из родителей детей в возрасте от 6 (исполнилось не позднее 1 сентября 2022 года) до 18 лет. Выплаты семьи получат до 1 октября 2022 года при условии, что дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года.

Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о переходе школ ДНР и ЛНР на российские образовательные стандарты (ФГОС).

По информации сайта Президента РФ kremlin.ru

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