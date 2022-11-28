Дети сотрудников курганского предприятия отдохнули на черноморском побережь

«Биннофарм Групп», куда входит курганское предприятие «Синтез», направила средства на оплату путевок в летние лагеря для детей льготных категорий сотрудников. Более 30 детей и подростков в возрасте от 6 лет до 18 лет отдохнули в три смены на черноморском побережье, благодаря социальной поддержке работников высокотехнологичных активов Корпорации.

«Биннофарм Групп» активно участвует в благотворительных проектах АФК «Система», посвященных детскому развивающему досугу и отдыху. На них в 2022 году благотворительным фондом и компаниями корпорации выделено 40 млн рублей. Профориентационные, творческие, а также спортивно-оздоровительные проекты корпорации, благотворительного фонда «Система», МТС, «Биннофарм Групп», БЭСК, Segezha Group и других активов АФК «Система» охватили свыше 4,8 тысяч школьников и детей сотрудников со всей страны.

Корпорация направила средства на оплату путевок в летние лагеря для 137 детей льготных категорий сотрудников производственных площадок - одиноких родителей и многодетных семей - в Московском и Калужском регионах, а также в Кургане.

По словам генерального директора «Бинноформ Групп» Рустема Муратова, инвестиции в оздоровительные программы для детей сотрудников будут продолжены.