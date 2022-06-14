Детская школа искусств имени Громова выпустила 160 юных танцоров, музыкантов и художников

Напутствия «В добрый путь!» прозвучали для 160 выпускников Детской школы искусств имени Громова. Заведующая отделом культуры Департамента социальной политики администрации города Кургана Татьяна Абросимова пожелала ребятам новых творческих успехов, а педагогам – талантливых воспитанников. Она вручила ребятам свидетельства об окончании школы «с отличием».

На праздничное мероприятие по случаю окончания школы искусств собрались выпускники из разных районов города, где располагаются отделения школы: из Центрального - главного корпуса, Рябково, Черёмухово, Заозёрного. В последнем отделения школы искусств работают при образовательных учреждениях № 5, 26 и 19.

В этом году самый большой выпуск в истории школы, уточнили в пресс-службе администрации города. В добрый путь провожали ребят, которые закончили обучение по трём направлениям: музыкальному, хореографическому, художественному.

Фотографии ДШИ им.В.А.Громова

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