Детская стоматология Кургана войдет в состав областной детской поликлиники

Стоматологическая поликлиника станет филиалом Курганской детской поликлиники. Об этом сообщается на странице областного департамента здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте». Делается это для повышения доступности и качества оказания медпомощи маленьким курганцам. Главврач Курганской детской поликлиники, в состав которой войдет новый филиал, Эдуард Вебер рассказал, в чём преимущества такого решения.

«В микрорайоне Заозёрный детская поликлиника обслуживает 20 тысяч детей. После присоединения к нашему лечебному учреждению стоматологической поликлиники и открытия трёх новых кабинетов, детям и их родителям не придётся тратить время на поездку в центр города, дважды оформлять документы в той и другой поликлиниках. Кроме того, в многопрофильном учреждении проще и удобнее проходить дополнительные обследования, если они необходимы», - отметил Эдуард Вебер.

Продолжат вести прием маленьких пациентов и по привычному адресу по ул. Карельцева 111/1.

«Особо подчеркну – при объединении медицинский персонал сокращать не планируются. Совместная работа под единым началом позволит нам более эффективно выстроить работу специалистов, распределить кадры и оборудование, и имеющееся, и новое, которое планируется закупить, а также направить экономию, которая сложится за счёт централизации закупок, административной составляющей, на улучшение условий труда и зарплаты медицинских работников», - добавил главный врач Курганской детской поликлиники.

Для стоматологической поликлиники за последние четыре года приобретены стоматологические установки, диагностическое оборудование - визиограф, рентген дентальный, ортопантомограф на сумму более 3 млн рублей. В этом году планируется оснастить хирургический кабинет, что позволит повысить качество диагностики и лечения.