Детский омбудсмен Алена Лопатина считает, что дети в школьные каникулы не должны находиться без дела

Самое главное в период летнего отдыха, уверена Алёна Лопатина, со стороны взрослых – родителей и тех, кто работает с детьми создать школьникам все условия, чтобы они в период каникул не находились без дела, найти интересные занятия, дать возможность познакомиться с новыми друзьями, когда прежние на лето разъехались. Всё это возможно. Ребёнку важна подвижность. Это могут быть не только спортивные занятия, но и элементарное выполнение домашних поручений.

«Может быть, даже далеко сходить в магазин. Не в ближайший, а подальше от дома. Конечно, с условием, чтобы дорогу правильно переходить», - подчеркнула Алёна Лопатина.

Есть занятия для школьников на каникулах, и не требующие физической активности, но не менее увлекательные, чем разнообразные игры. Чтение литературы, по школьному списку, заданному на лето. Даже если весь осилить не удастся, то много интересного в тех произведениях детям можно найти для личностного развития.

«Посещая библиотеки, а они работают без перерывов в летний период, мы встречаем там детей, которые пришли за книгами со школьным списком литературы. Это очень отрадно, - отметила Алёна Лопатина. - Кстати, нужно бы и родителей поинтересоваться, а что вы из этого списка сами прочли? Быть может, стоит почитать?»

Во время летних каникул для детей повсеместно открыты не только библиотеки, но и дома культуры, комнаты досуга при комплексных центрах социального обслуживания населения. Там дети могут, не только увлечься играми, но и найти новых друзей. Есть, конечно, и определённые сложности подросткового периода, когда человеку нужно помочь найти себя среди сверстников, почувствовать себя увереннее. Добрый совет можно найти, заверили участники пресс-конференции.

«У нас работает детский телефон доверия. Его номер 8 – 800 – 2000 – 122, - сообщила психолог, директор Курганского центра социальной помощи семье и детям Ольга Мищенко. - По любому вопросу и ребёнок, и взрослый может обратиться к психологу, и там ему обязательно помогут разобраться в непростой сложившейся ситуации».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.