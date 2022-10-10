Детям мобилизованных планируют предоставить бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря

«Единая Россия» предложила организовать для детей мобилизованных бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы.

Практика предоставления бесплатных путевок в лагеря или компенсации затрат, если родители купили путевки самостоятельно, есть для малоимущих семей. Ее можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, подчеркнул Андрей Турчак.

«Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения «Единой России» во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях», — сказал он.

Координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Курганской области Лариса Соколова дополнила: «В рамках работы нашего проекта, совместно с уполномоченным по правам ребенка будем прорабатывать всевозможные варианты. Безусловно, поддержка семей мобилизованных – одна из приоритетных задач на сегодняшний день, и мы все это прекрасно понимаем».

По информации курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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