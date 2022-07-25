Девушка из Кургана превратила свое хобби в профессию

Кира с самого раннего детства окружена животными, чему безусловно рада. Девушке всегда нравилось дрессировать питомцев, заботиться о них и водить на выставки. Со временем Кира оказалась в школе хендлинга в Кургане, начала делать успехи – собаки понимают будто с полуслова, слушаются. Возникает ощущение, что Кира знает какой-то секрет в общении с животными. С того момента девушка и задумалась – какую профессию выбрать? Хендлер – это, скорее, хобби, чем профессия.

Но тут Кире на помощь пришёл тот самый проект «Билет в будущее», о котором мы уже рассказывали. Девушка поделилась впечатлениями: « Проект помог мне лучше узнать свои способности. Проект позволил мне пройти профтесты, познакомиться с мнением экспертов, посмотреть на выбранную профессию с разных сторон. Я очень хочу стать ветеринаром-репродуктологом, поэтому планирую поступать сначала в Курганский государственный колледж, а потом – в вуз».

Ещё немного – и мечта будет реализована. Осталось дождаться зачисления в колледж и начать уже наслаждаться любимым делом.

Напомним, реализацией профориентационного проекта «Билет в будущее» занимается Фонд Гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения России в рамках проекта «Образование». Превратить хобби в профессию может любой школьник 6-11 классов. Для участия в программе необходимо пройти тестирование, профпробы и в конце сделать осознанный выбор. С сентября проект открывает новые программы, поэтому желающие получат ещё больше возможностей.

По информации департамента образования и науки Курганской области.

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