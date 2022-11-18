Девушка из Кургана придумала каску с тепловизором

Сегодня в стенах КГУ прошёл отборочный этап конкурса проектов «Программы фонда содействия инновациям и механизмы государственной поддержки коммерческих перспективных научных проектов» программы УМНИК. В конкурсе участвовали представители не только КГУ, но и Тюменского госуниверситета, Уральского государственного медицинского университета, а также ряда предприятий.

Первой выступала ассистентка кафедры «Цифровой энергетики» института математики КГУ Анастасия Ильинская. Девушка рассказала о своей разработке: «Каска защищает от ударов. Также тут есть тепловизор, работающий от аккумулятора – то есть можно идти и определять, где произошла авария в электрических сетях. Как только находится место аварии, GPS-датчик автоматически передает сигнал. При автоматическом обнаружении аварии тепловизор реагирует на нагрев, после чего будет срабатывать датчик на то, что пора передать сигнал».

На каждой подстанции Анастасия планирует установить сервер, на который будут приходить сигналы об аварии, которые будут отмечены на карте автоматически. Датчик срабатывает на высокую температуру (заранее в программе можно будет внести данные о её норме). Затем работник с помощью средств связи сможет сообщить более точное местоположение и другие детали происшествия. Автор также сообщила, что в планах закончить разработку в декабре – тогда же и будет полный расчёт стоимости. Сегодня она представила прототип: к каске прикреплён тепловизор, с другой стороны находится камера. На вопрос об удобстве маленького тепловизора Анастасия с уверенностью ответила, что такой размер удобен – через него видно всё, что необходимо, но он является компактным.

Девушка не только является ассистенткой в КГУ – она также обучается на магистратуре в Уральском энергетическом института УрФУ, является активистом КГУ и участвует во многих проектах. У Анастасии уже сейчас есть достижения в различных сферах: начиная от научной и заканчивая социальной.

Помимо Анастасии Ильинской на конкурсе покали свои проекты ещё 8 участников. Все проекты допущены до участия в финале.

Анастасия Пережегина. Фото автора