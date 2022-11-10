Девушка из Курганской области создаёт съедобную посуду

Десятиклассница из лицея-интерната для одарённых детей Курганской области Валерия Колистратова предложила использовать съедобную посуду взамен пластиковой. Такая идея пришла девушке в голову из-за того, что второй ужин в лицее приносят в пластиковой посуде, написали на странице лицея-интерната в соцсети «ВКонтакте».

Экогероиня рассказывает: «Тонны пластика пагубно влияют на окружающую среду. Это плохо разлагаемый материал. Я считаю, что, если заменить пластиковую посуду на съедобную, можно привить правильные экологические привычки и сделать шаг к осознанному потреблению. Я изучила опыт ресторанов и кафе и поняла, что многие с одобрением относятся к такой посуде».

Валерия начала экспериментировать дома - семья сбегается на аппетитный хруст: «Попробовав раз выпить свой вечерний кефир и закусить его хрустящим стаканчиком из песочного теста, я больше не хочу возвращаться к пластику. Я уверена, что и ребятам из лицея понравится эта идея».

Юная экоактивистка составила смету и определила «цену вопроса» - на изготовление и хранение подобных изделий Валерии Колистратовой нужно чуть более 100 тысяч рублей. Валерия готова взяться за воплощение проекта в жизнь и ежедневно заменять 30 пластиковых стаканчиков на песочные.

С этим проектом девушка поучаствовала в конкурсе грантов от Росмолодёжи, но не прошла в финал. Сейчас проект «Съедобная посуда» Валерия отправила на Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», теперь ждёт решения членов жюри. Летом этого года лицеистка участвовала в полуфинале конкурса в Ханты-Мансийске, где представляла вызов «Сохраняйте природу!».

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