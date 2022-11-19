Девушка из Шумихи выиграла 1 миллион рублей

Студентка Шумихинского аграрно-строительного колледжа Кристина Пеннер стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов учреждений среднего профессионального образования. Девушка получит приз - 1 миллион рублей. Ещё трое зауральских ребят стали призёрами конкурса.

Суперфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов СПО – проекта Росмолодёжи – проходил в Нижнем Новгороде с 13 по 18 ноября. Его участниками стали четверо молодых представителей Курганской области: Анна Сухарева и Виктория Дорофеева из Курганского педагогического колледжа, Александр Распопов из Курганского базового медицинского колледжа (Шадринский филиал) и Кристина Пеннер из Шумихинского аграрно-строительного колледжа.

Вечером 18 ноября стало известно, что Кристина Пеннер, студентка 148 группы «Информационные системы и программирование» Шумихинского колледжа, стала победителем конкурса «Большая перемена» и получит 1 000 000 рублей, которые можно потратить на образование, саморазвитие или вложить деньги в запуск собственного стартапа.

- Если честно, я вообще не верила в себя, что я смогу победить… И когда меня объявили, это было таким приятным шоком, что я вышла на сцену и из-за слёз даже не видела того, кто вручал мне диплом. Свой приз планирую потратить на саморазвитие, хочу купить курсы по 3D-моделированию и мощный компьютер. И может быть, уже начать работать 3D-моделлером для геймдизайна, - поделилась Кристина.

Отметим, что Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в России. Он входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. В 2022 году к конкурсу присоединились почти 4 миллиона участников, среди которых более 700 000 студентов колледжей и училищ. Финальным испытанием для 600 финалистов конкурса стало решение кейсовых заданий в командах и их защита перед экспертами. Победителями стали 150 студентов выпускных курсов – они получат по 1 миллиону рублей, и 150 студентов не выпускных курсов – они получат по 200 тысяч рублей.