Девять курганских росгвардейцев получили медаль «За отвагу»

Несмотря на участие части бойцов Управления Росгвардии по Курганской области в специальной военной операции на Украине, количество нарядов, которые несут охрану общественного порядка, в регионе не уменьшилось. Об этом «Новому миру» сообщил начальник ведомства, полковник полиции Олег Охрименко.

- Подразделения вневедомственной охраны как выходили на маршруты патрулирования в круглосуточном режиме, так и выходят. Не было ни одного случая, чтобы они оперативно не отреагировали на поступивший сигнал тревоги. Технических средств и количества личного состава достаточно, чтобы нести службу, - заявил собеседник нашего издания.

Он уточнил, что в спецоперации участвуют некоторые бойцы отряда ОМОН «Скиф» и отряда СОБР «Мангуст», относящихся к Управлению Росгвардии по Курганской области. Девять сотрудников за выполнение боевых задач были удостоены государственной награды – медали «За отвагу».

- Их коллеги, не задействованные в СВО, несут службу в Курганской области. За прошлый год наши отряды ОМОН и СОБР выполнили около 460 мероприятий, в ходе которых задержали более 30 подозреваемых в совершении преступлений и порядка 50 подозреваемых в совершении административных правонарушений, изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, около 430 боеприпасов и более 20 кг взрывчатых веществ, - сообщил Олег Охрименко.

Штат регионального управления Росгвардии укомплектован не полностью, но процент некомплекта является, по выражению начальника ведомства, «рабочим» и «некритичным».

- Ситуации, чтобы мы не смогли выставить наряды на маршруты патрулирования или отправить необходимое количество бойцов в зону спецоперации, не было. Но если кто-то хочет прийти служить в Росгвардию – добро пожаловать! Мы обеспечим новикам начальную и специальную подготовку, научим всем тонкостям несения службы. Кстати, желающие есть. Практически каждую неделю мы кого-нибудь принимаем в свои ряды, - сообщил «Новому мира» начальник Управления Росгвардии по Курганской области, полковник полиции Олег Охрименко.

Николай Волков.

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