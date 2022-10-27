Девять семей из Макушинского округа получили ключи от новых квартир в Кургане

Жители макушинских аварийных домов с улиц 1-ой Вокзальной, Ленина, Комсомольской и села Степного празднуют новоселье.Они стали участниками региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы».

Четырёхэтажный дом, расположенный в курганском микрорайоне Арбинка по адресу: Броневик, 2Е в уже привычном для новостроек стиле – фасад из бежевого сайдинга с отделкой цвета кофе. В квартирах поклеены обои, уложена кафельная плитка, установлена сантехника, кухонная плита. Под стать дому и благоустроенный двор с зоной отдыха и парковкой. На радость детворе есть даже детская площадка. В общем, в доме и во дворе созданы комфортные условия для жителей.

Как сообщают коллеги из газеты «Призыв», в малом зале администрации города глава округа Василий Пигачёв под аплодисменты вручил ключи счастливым новоселам, и для каждого у него нашлось доброе пожелание.

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