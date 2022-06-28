Девять собак из муниципального приюта Кургана нашли заботливых хозяев

На улицах города Кургана появляются бездомные животные. Горожане относятся к ним по-разному: кто-то с опаской, а кто-то с сожалением. По разным причинам собаки попадают в муниципальный приют. Одни уезжают оттуда в новый дом, некоторых потеряшек находят прежние хозяева, а остальные возвращаются на улицу.

В пресс-службе администрации города уточнили, что сегодня в приюте на содержании находятся 15 собак. С момента создания приюта было отловлено 75 собак. Девять из них нашли новых хозяев. Пестрик, Тяпа, Кукла, Беляш и Будулай и несколько других четвероногих теперь живут в новом доме.

2 июня в приюте появилась Чарли, а уже на следующий день за ней приехал ее прежний хозяин. Аналогичная история произошла с большой среднеазиатской овчаркой. Она тоже вернулась домой спустя день. Заведующий муниципальным приютом Олег Наумкин отмечает, что очень рад за животных и их хозяев, которые благодаря их учреждению находят друг друга.

Он напомнил, что познакомиться с постояльцами приюта можно на странице учреждения на официальном сайте МО города Кургана kurgan-city.ru/gav/.

Фото с сайта администрации города Кургана.