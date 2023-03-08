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Директор депздрава восхищается зауральскими женщинами

Желает им радости, счастья и благополучия.

8 марта, 2023 - 10:30

Директор Департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев поздравил зауральских женщин:
- Этот светлый весенний праздник - прекрасный повод выразить Вам слова глубокой признательности, искреннего восхищения и уважения!
Пусть удача сопутствует во всех Ваших делах, а в жизни будет множество интересных и восхитительных событий!
Сердечно желаю Вам праздничного настроения, любви, тепла и радости, счастья и благополучия!
 

Фото Николая Пушилина.

8 марта, 2023 - 10:30

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