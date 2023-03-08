Директор депздрава восхищается зауральскими женщинами

Директор Департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев поздравил зауральских женщин:

- Этот светлый весенний праздник - прекрасный повод выразить Вам слова глубокой признательности, искреннего восхищения и уважения!

Пусть удача сопутствует во всех Ваших делах, а в жизни будет множество интересных и восхитительных событий!

Сердечно желаю Вам праздничного настроения, любви, тепла и радости, счастья и благополучия!



Фото Николая Пушилина.