Новый мир
Курган -11o
Курс ЦБ:$73,8679,33
16+
Версия для слабовидящих

Директор Курганского городского департамента экономики возглавил областное управление по труду

Предыдущий руководитель покинул пост по собственному желанию.

15 февраля, 2023 - 10:37

Александр Кондратов назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. Ранее он занимал пост директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана.

Игорь Ксенофонтов, ранее занимавший эту должность, покинул пост начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области по собственному желанию.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

15 февраля, 2023 - 10:37

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество