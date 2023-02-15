Директор Курганского городского департамента экономики возглавил областное управление по труду

Александр Кондратов назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. Ранее он занимал пост директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана.

Игорь Ксенофонтов, ранее занимавший эту должность, покинул пост начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области по собственному желанию.

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