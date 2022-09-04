Директор ТФ ОМС Зауралья принял участие в международном медицинском форуме

Директор ТФ ОМС Курганской области Сергей Сахатский участвовал в научно-практической конференции, которая проходила в Калининграде в рамках форума.

Здесь собрались ведущие представители медицинского сообщества из России и стран ближнего зарубежья – Узбекистана и Белоруссии. Обширная тематика форума позволила участникам обсудить такие важнейшие вопросы как опыт лечения экстремальных форм коронавируса и оказание медицинской помощи пациентам с онкологией.

Неотъемлемой составляющей конференции стало обсуждение закупочной деятельности медицинских учреждений и особенностей реализации территориальных программ ОМС. Говорили о том, как эффективно использовать средства ОМС и делились опытом применения нормативов финансирования по определённым профилям медицинской помощи.

Говоря о результатах конференции, директор Сахатский отметил, что мероприятие позволило участникам не только поделится опытом реализации национальных и других проектов в сфере здравоохранения в разных регионах и странах, но и наметить дальнейшие планы по внедрению на местах наиболее ярких и эффективных технологий и методик, которые медучреждения уже применяют у себя.

Всего в форуме приняли участие более двухсот авторитетных экспертов ведущих медицинских центров и профильных вузов России.

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