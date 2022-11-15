Диспансеризация 30 тысяч зауральцев обошлась медстраху в 36 млн рублей

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области за девять месяцев направил порядка 36 млн рублей на комплексное медицинское обследование жителей региона. Врачей посетили 30 тысяч зауральцев.

Всего в этом году на профилактическую программу обследования здоровья зауральцев медстрах выделяет более 55 млн рублей.По словам специалиста по связям с общественностью Территориального Фонда ОМС Курганской области Марины Кодаковой, на эти средства углубленную диспансеризацию смогут пройти около 49 тысяч жителей региона.

Углублённая диспансеризация необходима в первую очередь гражданам, которые переболели коронавирусом (через два месяца после перенесенного заболевания) и имеют хронические патологии. Так как такой вид медицинского осмотра расширен дополнительными исследованиями.

«Диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе выявляют признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором проводят дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания, в том числе выполняют компьютерную томографию легких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей», - прокомментировала Марина Кодакова, специалист по связям с общественностью Территориального Фонда ОМС Курганской области.

Записаться на диспансеризацию можно в личном кабинете на Едином портале Госуслуг или по единому номеру дистанционного медицинского центра 122.

Фото Николая Пушилина.

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