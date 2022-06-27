Для фестиваля « Купала» в Частоозерье специально выкопали озеро и организовали шоу русалок

Фестиваль «Купала» 9 июля подарит зрителям и гостям Частоозерья угощения, гадание на венках, знакомство с чудодейственными травами, а также огненное шоу. Вечером и ночью - выступления лучших коллективов области, водяные и русалки, свадебные обряды и четыре группы из Москвы.

Но впервые в Курганской области организаторы для праздника выкопали настоящее озеро! В новый водоём будут запускать сплетённые из трав и диких цветов венки, сообщили в пресс-службе главы региона.

Каждый час праздника наполнен необыкновенными событиями и творческими изюминками. Организаторы будут удивлять жителей и гостей праздника, начиная с 12 часов, с шествия, в котором примут участие творческие коллективы, которые пройдут в венках по селу с корзинами, наполненными целебными травами, приглашая всех прохожих на гуляния. Основное действие развернётся на лыжной базе села Частоозерье. Здесь будет ярмарка ремесленников, город мастеров, карусель, «Уголок травника», мангальная зона, проверить силу и выносливость можно на площадке с народными играми, где будут играть в килу и лапту.

Гости праздника увидят шоу с водяным и русалками, зажжение купальского костра и сжигание чучела Ярилы, скатывание горящего колеса «Коло» в воду.

Зрителей ждёт театрализованное представление «Купала» от Частоозерского творческого коллектива, во время которого гости узнают легенду о Костроме и Купале, станут участниками большого хоровода, окунутся в атмосферу славянских обрядов.

Праздник организуется в рамках V межрегионального фестиваля календарных праздников народов Курганской области «Зауральские версты» и приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленному в 2022 году по Указу Президента России. Праздник послужит сохранению культурных национальных традиций, пропаганде традиционной народной культуры.

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