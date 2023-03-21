Для Кургана проектируют первый дом, который построят в рамках проекта КРТ «Озеро Черное»

В Кургане началось проектирование первого многоквартирного дома, который построят в рамках крупнейшего в России и УрФО проекта комплексного развития территорий (КРТ) «Озеро Черное». Об этом заявил в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

«Коллеги сообщили, что началось проектирование первого многоквартирного дома ЖК «Маяк» в рамках проекта КРТ «Озеро Черное» - крупнейшего на Урале и в России, - пишет глава региона.

По словам губернатора, параллельно заключаются договоры на подключение к инженерным сетям. В этом году в планах полностью выполнить работы по подведению инженерной инфраструктуры к границам КРТ.

По данным компании «Партнёр-Строй», современное здание переменной этажности - от 5 до 7 этажей с жилой площадью 13 500 кв. метров - возведут слева от ландшафтного парка.

В новом доме будут квартиры с террасами, студии, 1, 2, 3-комнатные квартиры.

Уникальность проекта КРТ «Озеро Черное» в том, что планируется задействовать не только берег озера, но и остров. В новом микрорайоне планируется создание инфраструктуры, включающей в себя все необходимое для комфортной жизни.

Губернатор отметил, что проект «Озеро Черное» не единственный проект КРТ, реализуемый в Кургане. В планах реализация масштабного проекта жилищной застройки в Левашово.

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