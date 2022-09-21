Для курганцев честь – встать в одни ряды с военнослужащими

Курганец Роман (фамилию мужчина предпочёл не озвучивать) с позывным «Рок» принимал участие в спецоперации в мае-июле этого года.

Роману 45 лет. По профессии он автомаляр, маляр по металлу, альпинист. Кстати, для того, чтобы семья чувствовала себя спокойно, дома не стал рассказывать о том, что собирается на службу в Харьковскую область. «Я часто бываю в командировках, вот и в этот раз официальной версией моего отсутствия была командировка», - поясняет Роман.

Основной задачей батальона, в который входил наш земляк, была охрана тылов и перекрёстков. «Небольшой посёлок. Когда мы зашли, гражданских там практически не было. И где-то на 10 день мы эвакуировали последних гражданских», - рассказывает он.

По воинской специальности Роман санитар. «Там меня в санитары и определили. Да, приходилось, оказывать помощь раненым. Такая работа», - комментирует курганец.

Он подчёркивает, что воюем мы с бендеровцами, с украинской властью, но никак не с народом. Это важно понимать. «Я ничего не мог говорить по поводу спецоперации, не мог выразить своё отношение, пока сам там не побываю. Это одна из причин, почему я решил поехать. Другая причина - понимание того, что сейчас, когда это уже началось, это надо по-любому заканчивать. И закончиться это может одним способом, когда мы победим, присоединим. Во многом это продолжение гражданской войны. Гражданская война может закончиться только тогда, когда вся Россия объединится», - объясняет Роман.

Признаётся, что, когда мины рядом падают, это, конечно, страшно, но только в первые пару дней. Потом уже понимаешь, как себя вести, поскольку обстреливают ежедневно в основном одни и те же объекты. «Достаточно быстро привыкаешь, здоровое опасение главное сохранять», - говорит курганец.

По его словам, ощущается нехватка личного состава, именно обученного личного состава. «В наших добровольческих батальонах офицеры тоже добровольцами. У многих из них есть опыт участия во всяких военных конфликтах. Но они не были именно на этой войне, не получили опыта этой войны. Они проходили обучение одновременно с нами», - рассказывает Роман и добавляет, что сейчас главное заменить тех пацанов, которые в тылу с самого начала.

«Я встречал тех, которые там ещё с февраля воюют. Бегать от призыва - это глупо. Сейчас мобилизовали. Полгода вы отслужили. Скорее всего, будет ротация», - рассуждает курганец.

Вместе с Романом в июле с линии фронта вернулись ещё двое курганцев. Один из них уже отправился в Украину второй раз, сейчас он там. Второй планирует пополнить ряды добровольцев в декабре. Роман – ещё в раздумьях.