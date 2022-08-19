Для курганцев на субботу подготовили насыщенную культурную программу

Управление культуры Курганской области подготовило план мероприятий.

Музей истории города.

С 10.00 до 17.00 можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» Платно.

С 14.00 до 16.00 можно посетить экскурсию по музею «Легенды и тайны старого Кургана». Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Ханамити: цветочная тропа», «В начале всех начал», персональную выставку Василия Лесина и постоянную экспозицию «Отечественное искусство XX-XXI вв». Вход на все выставки платный.

Библиотека им. А.К. Югова.

В 11:00 на большом экране зала Президентской библиотеки (3 этаж) гости посмотрят знаменитый фильм о тяжёлой жизни детей-беспризорников послереволюционной России 1920-х годов «Республика ШКИД» (1966 г). Вход свободный.

Курганский областной краеведческий музей.

С 11:00 пройдет тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны». Платно

С 12:00 Областная акция «Журавлей по осени считают», приуроченная ко Всемирному дню журавля. Бесплатно.

В 11:00 открытие фотовыставки «Курган – мой город над Тоболом», приуроченной ко Дню города (работы фотографа А.А. Киселёва). Бесплатно.

В 12:00 и 13:00 викторина «Мой любимый город». Бесплатно.

С 11:00 до 14:00 мастер-класс «Порхающие цветы» в Музее истории города. Бесплатно.

С 14:00 до 17:00 в Музее истории города пройдет мастер-класс по скетчингу «Лето в сквере» от сотрудников художественного музея. Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 11:00 до 14:00 мастер-класс «Городские фантазии» в Музее истории города. Платно.

С 11:00 до 14:00 мастер-класс открытка «Акварельные луга» в Музее истории города. Платно.

С 11:00 до 14:00 будет работать выставка «Наш любимый город». Бесплатно.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера

В 16:00 мастер-класс в технике песочной живописи, приуроченный к Дню города «Курган. Сквозь века». Платно.

????ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Музей истории города.

В 10.00 пешеходная экскурсия по городу «По старым улицам Кургана». Бесплатно.

Библиотека им. В.Г. Короленко.

С 11:00-14:00 на открытой площадке (М. Горького, 110) в рамках празднования Дня города «Курган – город великой страны!» пройдет праздничная программа:

- Тифлокинозал -Фильм молодого курганского режиссера Константина Романова «Мы – будущее»;

- Галерея пожеланий «С любовью к городу Кургану»;

- Игры-викторины, квесты, мастер-классы «Мой любимый город».

В библиотеке пройдет экскурсия «Сокровища специального библиотечного фонда» Вход свободный!

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 11:00-14:00 будет работать открытая площадка, посвященная Дню города. Бесплатно.

Курганский областной Дом народного творчества.

В 12:00 часов на центральной площадке Городского сада пройдет праздник казачьей культуры «Казачья станица», в рамках которого будет организован традиционный фестиваль-конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!».

Дом-музей декабристов.

В 12.00 и 15.00 часов состоится пешеходная театрализованная экскурсия «Как преступники культуру поднимали: декабристы в Кургане. Платно. Старт от музея.

Курганский областной краеведческий музей.

14:00-15:00 открытая площадка «Открытка любимому городу».

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

В 14 часов начнет работу открытая площадка у библиотеки на Куйбышева, 43. Занимательная программа «Подарок от Потанинки». Бесплатно.

В Детском парке в 16 часов пройдет интерактивная программа «С праздником, Курган!» Бесплатно.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

С 15:00 начнет работу открытая площадка «Добрые слова о Кургане»: произведения поэтов Зауралья исполнят артисты детской театральной студии «Шумный день». Работает открытый микрофон. Бесплатно.

С 15:00 начнет работу открытая площадка «Наш триколор» рисуем флаг вместе. Бесплатно.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 16-00 на Набережной у памятника Красину стартует спектакль «Гулливер. Курган. Театр». Зрители совершат променад, слушая аудиоспектакль в наушниках. Маршрут следования за Гулливером - куклой-великаном - пройдет по улице Куйбышева до здания театра кукол «Гулливер». Платно.

В День города Юговка проведёт 2 праздничных площадки. С 16:00 у крыльца библиотеки - фотосушка, квизы, интерактивные игры.

В 16:00 в Юговском дворике начнётся большой музыкальный фестиваль «Звуки Ю».

Сквер Музея истории города.

В 17.00 ретро - вечер "Все на танцы "

С 18:00 до 21:45 в ЦПКиО «День города Кургана» — программа от проекта «Квартирник45»

Дом-музей декабристов.

С 18:30 во дворе музея работает открытая площадка «Добрый обыЧАЙ». Вход свободный.

Город Шадринск.

С 14:00 игры и развлечения от Дома детства и юношества «РИТМ». Сквер Победы (ул. Комсомольская);

С 15:00 - 16:00 выставка «Русская изба» Шадринского краеведческого музея им. В. П. Бирюкова. Сквер Победы (ул. Комсомольская);

С 18:00 вечер на Набережной Исети. Концертная программа с участием артистов ЦДК «Октябрь».

Город Далматово.

В 19 часов в Городском парке состоится концерт выходного дня от ВИА (г. Катайск).