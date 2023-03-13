Для курганских аграриев информация о мерах поддержки стала еще доступнее

На официальном сайте департамента АПК Курганской области для удобства аграриев появилась возможность ознакомления с мерами поддержки, непосредственно связанными с направлением деятельности.

- По направлениям растениеводства, птицеводства, овцеводства, разведения КРС молочного и мясного направления здесь аккумулированы все меры которые может предложить Правительство Курганской области для развития агробизнеса — от приобретения скота и строительства фермы до переработки продукции, - прокомментировал нововведение директор областного департамента АПК Павел Кощеев.

Кроме того, появилась возможность получения консультаций по мерам господдержки. С сегодняшнего дня помимо отраслевых отделов ведомства, помощь готовы оказывать и специалисты Фонда развития АПК Курганской области, для того чтобы ее получить, необходимо заполнить соответствующую анкету.

Специалисты департамента готовы ответить на вопросы сельхозтоваропроизводителей по мерам поддержки по телефону 8(3522) 433510.

В департаменте утверждают, что государственная поддержка курганским аграриям осуществляется более чем по 30 направлениям. В 2023 году сохраняются все основные направления государственной поддержки растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, пищевой и перерабатывающей промышленности, льготное кредитование, льготы по налогам и лизингу. Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса с учетом льгот по кредитам, налогам и лизингу превысит 1,8 млрд. рублей.

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